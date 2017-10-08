Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti ilişkileri ileriye taşıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin (YDSK) altıncı toplantısı vesilesiyle Ukrayna’ya yarın yapacağı ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri bir adım daha öne taşıması bekleniyor.

Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko yarın başkent Kiev’de yapılacak Konseyin altıncı dönem toplantısına başkanlık edecek.

Siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alınacağı toplantı sonrasında geleceğe yönelik eylem planlarının bulunduğu ortak bildiri ve bazı anlaşmalar imzalanacak.

İlgili bakanların da katılacağı görüşmelerde genel olarak siyasi, ekonomik, savunma sanayisi iş birliği dahil olmak üzere askeri ilişkilerin ele alınması beklenirken, son dönemlerde artan kültürel ve eğitim alanındaki iş birliklerinin masaya yatırılması öngörülüyor. Turizm ve enerji alanlarındaki ilişkilerin de detaylı şekilde görüşülmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, güvenlik iş birliği ve terörizmle mücadele alanlarının da ele alınacağı belirtiliyor. İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna ekonomik ilişkilerini daha ileri düzeye taşıyacak serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin tamamlanmasını teşvik etmesi öngörülüyor.

Ticaret hacminde hedef 20 milyar dolar

Erdoğan'ın, 2011’de Başbakanlığı döneminde bu ülkeye yaptığı ziyarette kurulan YDSK mekanizmasıyla taraflar arasındaki ilişkiler "stratejik ortaklık" düzeyine yükseldi.

Bugüne kadar beş defa toplanan YDSK çerçevesinde iki ülke arasında başta 1 Ağustos 2012’de yürürlüğe giren Vize Muafiyeti Anlaşması olmak üzere pek çok belge imzalandı.

Türkiye-Ukrayna YDSK dördüncü dönem toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine ivme kazandırılması konusunda ortak siyasi irade beyan etmişti.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023’te 20 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Türkiye-Ukrayna arasında bugüne kadar siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim, turizm, güvenlik, askeri ve medya alanlarında iş birliği ile ilgili pek çok anlaşma ve protokol imzalandı.

Bu yıl son olarak Türkiye ile Ukrayna arasında “Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma” imzalanarak, iki ülke vatandaşlarının zaten vizesiz olan karşılıklı seyahatlerinde pasaport olmadan yeni kimlik kartlarıyla ülkeye girişlerine olanak sağlandı.

Türkiye, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesini ve ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ayrılıkçıların ilan ettiği sözde yönetimi tanımayarak Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana olmaya devam ediyor.