Erdoğan’ın ABD’ye 'terör ordusu' tepkisini dış basın nasıl gördü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin YPG-PYD ile terör ordusu kurmasına Pazartesi günü Ankara’dan sert tepki göstermiş, "Bu ordunun adı kalleşler ordusudur" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları dış basında da geniş yer buldu.
Amerikan New York Times’da haber, "Türkiye Cumhurbaşkanı ABD’nin eğittiği Kürt sınır gücünü kınadı" şeklinde yer buldu.
CNN haberi, "Erdoğan, ABD'yi Türk sınırında Kürt terör bölgesi oluşturma gerekçesiyle suçladı" başlığıyla verdi.
Katar merkezli Al Jazeera’nin İngilizce yayın yapan internet sitesi habere, "Erdoğan: ABD Suriye’de 'terör ordusu' kurmaya çalışıyor" başlığını attı.
BBC World’ün internet sitesinde haber, "Türkiye, ABD’nin sınır için yaptığı 'terör ordusu' planını kınadı" ifadeleriyle yer aldı.
İngiliz Guardian gazetesinin başlığı ise, "Erdoğan, ABD’yi Surtiye’de 'terör ordusu' kurmayı planladığı gerekçesiyle suçluyor" oldu.
Independent haberi, "Recep Tayyip Erdoğan ABD tarafından kurulan Suriyeli Kürt gücünü boğmak için ant içti" başlığıyla gördü.
Fransız Le Monde haberi, "Erdoğan Suriye’de kurulacak bir Kürt terör bölgesine saldırmakla tehdit etti" diyerek verdi.
İsrail’in Haaretz sitesinde ise haber, şu başlıkla yer aldı:
"'Sizi boğarız' Erdoğan, ABD’nin Suriye’de silahlandırdığı yeni Kürt gücünü ağır bir şekilde eleştirdi."