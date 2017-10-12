Erdoğan'dan Tutin Belediye Başkanı Kuçeviç'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tutin Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç'in ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Kuçeviç'in eşini telefonla aradı. Acı haberin kendisini de derinden üzdüğünü belirten Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine de sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuçeviç'in vefatıyla ilgili Boşnak Milli Konseyinin (BNV) Başkanı ve Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA Sancak) Genel Başkanı Süleyman Ugljanin ile de görüştü. Novi Pazar'da dün bir araya geldiği 7 belediye başkanından biri olan Kuçeviç'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acılı günde de Sancak'taki Boşnak toplumunun yanında yer alacaklarını vurguladı.