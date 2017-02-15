  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Erdoğan'dan Suudi Arabistan Kralına teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e, konukseverliği için sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından teşekkür etti.

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Erdoğandan Suudi Arabistan Kralına teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e konukseverliğinden dolayı sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, Kral Selman bin Abdülaziz ile bir araya geldiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.

Kral Selman bin Abdülaziz'in Twitter hesabı olan "KingSalman"ı da etiketleyen Erdoğan, Arapça, "Haremeyn-i Şerifeyn hizmetkarı Kral Selman'a ve kardeş Suudi halkına, Suudi Arabistan ziyaretimiz sırasındaki karşılamaları ve konukseverlikleri için teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, twitter, teşekkür
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