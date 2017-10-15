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Buradasınız : » » Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanına taziye mesajı

Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanına taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'deki bombalı saldırıyı kınayarak, "Türkiye, terörizme karşı Somali hükümeti ve Somali halkı ile dayanışma içerisinde olmaya devam edecektir.'' dedi.

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Erdoğandan Somali Cumhurbaşkanına taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'deki bombalı saldırıyı kınayarak, "Türkiye, terörizme karşı Somali hükümeti ve kardeş Somali halkı ile dayanışma içerisinde olmaya devam edecektir. Bu çerçevede, ambulans uçak ve tıbbi malzeme temini, ayrıca yaralıların Türkiye'de tedavisi de dahil her türlü yardım hazırlığı için talimat verdim." ifadesini kullandı.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Somali'deki bombalı saldırının ardından Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya mesaj gönderdi.

Başkent Mogadişu'da dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Somali'nin istikrar ve güvenliğini hedef alan bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye, terörizme karşı Somali hükümeti ve kardeş Somali halkı ile dayanışma içerisinde olmaya devam edecektir. Bu çerçevede, ambulans uçak ve tıbbi malzeme temini, ayrıca yaralıların Türkiye'de tedavisi de dahil her türlü yardım hazırlığı için talimat verdim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Somali hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan
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