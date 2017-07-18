  • 18 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.526
    EURO 4.079
  • BIST 105903.18
    ALTIN 140.759
Buradasınız : » » Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'de şehit düşen asker ile İstanbul ve Uşak'ta şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı diledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Erdoğandan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de şehit düşen asker ile İstanbul ve Uşak'ta şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Tuzla ilçesinde hırsızlık şüphelileriyle girdiği çatışmada şehit düşen Polis Memuru Battal Yıldız ve Uşak'ta trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Ramazan Bülbül ile Bingöl'ün Genç ilçesindeki Yeniyazı bölgesinde 13 Haziran'da teröristlerle girdiği çatışmada yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci'nin ailelerine birer başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, şehit ailelerine taziye telgrafı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER