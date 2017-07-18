Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de şehit düşen asker ile İstanbul ve Uşak'ta şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Tuzla ilçesinde hırsızlık şüphelileriyle girdiği çatışmada şehit düşen Polis Memuru Battal Yıldız ve Uşak'ta trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Ramazan Bülbül ile Bingöl'ün Genç ilçesindeki Yeniyazı bölgesinde 13 Haziran'da teröristlerle girdiği çatışmada yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci'nin ailelerine birer başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.