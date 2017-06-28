  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari, Elazığ ve Sivas'ta şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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Erdoğandan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari, Elazığ ve Sivas'ta şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Tekeli-Gedik Tepe ve İran sınırına yakın 2867 rakımlı tepeye, Irak'ın kuzeyinden düzenlenen havan ve doçka silahlı taciz ateşinde şehit olan Piyade Er Oğuzhan Küçük, Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin ile Sivas'taki trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin ailelerine birer başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.

Etiketler: Hakkari, Elazığ, Sivas, şehit, taziye, recep tayyip erdoğan
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