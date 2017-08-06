  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Erdoğan'dan Güneysu Konakları inşaat alanında inceleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Geliştirme Vakfı Güneysu Konakları inşaat alanında incelemelerde bulundu.

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Erdoğandan Güneysu Konakları inşaat alanında inceleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Geliştirme Vakfı Güneysu Konakları inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Güneysu ilçesindeki ikametinden ayrılarak inşaat sahasına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 1 saat süren incelemede yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan örnek daireyi de gezen Erdoğan, inşaat alanından ayrılışında kendisini bekleyen işçilerle fotoğraf çektirdi ve vatandaşları selamladı.

Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Rize Valisi Erdoğan Bektaş da eşlik etti.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, güneysu konakları, osman aşkın bak, spor bakanı
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