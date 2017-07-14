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Buradasınız : » » Erdoğan'a suikast girişimi davası Pazartesi devam edecek

Erdoğan'a suikast girişimi davası Pazartesi devam edecek

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, deliller ve bilirkişi raporları okundu.

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Erdoğana suikast girişimi davası Pazartesi devam edecek

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, deliller ve bilirkişi raporları okundu.

Sanıklar ve avukatları, dosyaya yeni giren deliller ve raporları incelemek için süre istedi. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmaya 17 Temmuz Pazartesi saat 13.30'a kadar ara verildiğini açıkladı.

Duruşmanın sona ermesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme salonunun bahçesindeki jandarma araçlarına bindirilen sanıklar, cezaevine götürüldü.

Davada saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor. 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, suikast timi, darbe girişimi, 15 temmuz, fetö
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