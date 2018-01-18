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Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı temsilcileri ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

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Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı temsilcileri ile buluştu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen yemeğe Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldı.

Yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcilerinin onuruna verilen yemekte Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör , Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

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