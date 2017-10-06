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Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu törenle karşıladı.

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Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduroyu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Maduro'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Maduro, merdivenlerde Türkiye ve Venezuela bayrakları önünde el sıkışarak poz verdi.

örende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da yer aldı.AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret
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