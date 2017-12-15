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Buradasınız : » » Erdoğan ve Yıldırım 'sürücüsüz metro'nun ilk seferine katıldı

Erdoğan ve Yıldırım 'sürücüsüz metro'nun ilk seferine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, "Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu"yla Üsküdar'dan Ümraniye'ye gitti.

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Erdoğan ve Yıldırım sürücüsüz metronun ilk seferine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu" olan Üsküdar-Ümraniye metrosunun ilk seferine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın açılışı dolayısıyla Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen Erdoğan, beraberinde Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bazı AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanlarıyla Üsküdar İstasyonu'na indi.

Buradan metroya binen Erdoğan ve beraberindekiler, "Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu" ile Ümraniye'ye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, metronun açılışı dolayısıyla Ümraniye Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslendi.

Etiketler: üsküdar metrosu, ümraniye, sürücüsüz metro, recep tayyip erdoğan, binali yıldırım
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