Erdoğan ve Merkel görüşmesinde terörle mücadelede işbirliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye ekseninde bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Merkel, mülteciler için yapılacak yardımda devreye girecek

Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla gerçekleşen Soçi Zirvesi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel ile bilgi paylaşımında bulundu.

Görüşmede, mülteciler konusuna da değinildi.

Merkel, Suriyeli mültecilerle ilgili olarak Türkiye’ye taahhüt edilen Avrupa Birliği yardımlarının ulaştırılmasının hızlandırılması için çalışacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel’in, Almanya’da hükümeti kurma çalışmalarının neticelenmesinin akabinde, üst düzey ikili temaslara ivme kazandırılması konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber