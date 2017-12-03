Erdoğan: Vatanımızı bölmeye kalkışanlar karşılarında bizi bulacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrılılara seslendi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Erdoğan; Teröristleri gömdük, gömmeye de devam edeceğiz. Vatanımızı bölmeye çalışanlar karşılarında bizi bulacaklar' dedi.

Erdoğan şunları kaydetti;

"2019 inşallah bir devrim olacak. İnşallah bu ülkede hastane derseniz biz geldik tüm halkımızı hastanelerle tanıştırdık. Bu ülkede eczanalarda insanımız ilacını alır oldu. Tüm hastanelerde tomografisiyle MR'ıyla tam donanımlı hizmetten faydalanıyor. İnşallah Ağrı'mız yeni hastanesine kavuşuyor. Ama ben sizden birşey istiyorum. Biz tek Millet olacağız. Biz de sadece ve sadece tek millet var. Tek bayrak var öyle paçavralar önümüze gelmesin, 780 bin kilomerekareyle tek vatanımız. Bütün teröristleri gömdük gömüyoruz. Benim vatandaşımın refahını bozanlar bizi bölmeye kalkışanlar karşılarında bizi bulacaklar. Şehit ve gazilerimiz bizim için şehadete yürüdüler. Bu birliğimizi koruyalım, birbirimizi Türk veya Kürt olduğumuz için değil Allah için seveceğiz. Ama kavmiyetçilik yaparsak bir yere varamayız. Yücelik sadece Allah'a yakınlıkla ilgilidir. Türkiye Cumhuriyeti'mizden başka devletimiz yok. Bizi bölemeyecekler, başaramayacaklar."

Kaynak: TRTHABER