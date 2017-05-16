Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti başladı.

Merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan- Başkan Trump görüşmesine artık saatler kaldı. İki lider Türkiye saati ile 19:40'ta Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te biraraya gelecek.

Amerikan basını; bu görüşmeyi, Donald Trump’ın dış politikada en zor misafiri olarak değerlendiriyor.



Beyaz Saray’da görüşülecek konuların başında Fetullahçı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi var.



Türkiye’nin iade sürecinin daha fazla engellenmesini asla kabul etmeyeceğini açıklaması, Trump yönetimini bir karar almaya zorluyor.

İlk kez bir araya geliyorlar

Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez bir araya geliyor. Washington’da tüm gözler bu kritik ziyarete odaklandı. Masada bir çok tartışmalı konu bulunuyor.

Fetullah Gülen'in iadesi

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı şüphelisi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade süreci, iki ülke ilişkilerinin en kritik noktalarından biri.



Türkiye, şimdiye kadar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e dair çok sayıda bilgi ve belgeyi, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’na göndermesine rağmen, Washington cephesinden henüz net bir adım atılmadı.



İki ülke arasındaki suçluların iadesi anlaşmasına göre, FETÖ elebaşı için geçici tutuklama talep eden Türkiye’nin talebi henüz karşılanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray’da bu konuyu son bir kez daha gündeme getirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin ziyareti sonrasında yaptığı açıklama ile Türkiye’nin beklentilerini ortaya koydu.

Zirvede görüşülecek diğer konular...

Görüşmede, başta DEAŞ olmak üzere terörle mücadele, Irak ve Suriye'deki son durum ve Olası Rakka operasyonu gibi önemli başlıklar ele alınacak.

Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna öğle yemeği verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'daki karşılamanın ardından önce Şeref Defteri'ni imzalayacak.

Ardından Oval Ofis'te Başkan Trump ile yüz yüze görüşecek. Daha sonra iki lider, kameraların karşısına geçip görüşmeyi değerlendirecek.

Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna öğle yemeği de verecek.

Erdoğan daha sonra Büyükelçilik Konutu'na geçecek. Önce kanaat önderlerini kabul edecek.

Ardından da, önde gelen şirketlerin CEO ve fon yöneticileri ile görüşecek. TRT Haber