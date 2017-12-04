Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir talimatım yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Engelleri Aşanlar 2017" programına katıldı.

Erdoğan, dün yaptığı açıklamalar üzerine bir takım çevrelerin farklı değerlendirmeler yaptığına dikkat çekerek,

'Yatırım için yurt dışına kaynak götürene sözümüz yok. Sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik de bir talimatım yok' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar;

-Dün malvarlıklarını başka ülkelerine kaçırmaya çalışanlar olduğunu söylemiştim. Bunun üzerine farklı değerlendirmeler yapıldığını gördüm. Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahip bir ülkedir. 1989 yılından beri isteyen herkesin yurtdışına parasını çıkarma hakkı vardır. Bu ülkenin en yüksek mercii olarak şu hususu kesin olarak ifade etmek istiyorum. İsteyen herkesin parasını yurt dışına çıkarmaya hakkı vardır. Yurt dışından yatırımcı çekmenin dışında yurt dışına yatırım da yapmaya hakkı vardır. Aksi yönünde atılacak adımlara önce biz karşı çıkarız. FETÖ gibi örgütlerle iltisaklı olanların paralarını yurt dışına kaçıranlar zaten haindir. Onlarla ilgili nefes tüketmek istemiyorum. Benim söylediğim iş adamlarımızın yerli ve milli bir duruş sergilemeleri gerekmektedir. Benim sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir talimatım söz konusu değildir. Yurt dışına ticaret yapana lafımız yoktur. Bu ülke için tuğla üzerine tuğla koyanın başımızın üzerinde yeri vardır.

- Engellilerimizin sorunlarının çözümü konusunda adeta çağ atladık. Bizim inancımızıda engelliler Rabbimizin bir sınamasıdır. Batı ülkelerde engelliler birer yük olarak görülürken bizim için bir lütuftur. Biz geçtiğimiz 15 yılda önce insan diyerek, bir sosyal devlet inşaa ettik. Gazilerimize ve şehit yakınlarımıza 235 milyar liralık bir kaynak kullandık.

-Engelli kardeşlerimizin durumunu insani bir gerçek olarak kabul ettiğimizde diğer sorunların kendiliğinden çözüldüğünü görürüz. Kara toprağın altında ne makamların ne malın mülkün ne engellerin bir hükmü yoktur.

-Ankara'da gazilerimize yapılanları gördük bunlar insanlıktan nasibini almamışlar, bunlardan hiç birşey olmaz. Biz meselelirimizin çözümünü kendi tarihimizde arayacağız. Musiki ile tedavi eden bir medeniyetin uzantısıyız. Ben değerlerle eğitimin önemini sürekli söylüyorum. Medeniyetimizi ve kültürümüzü anlatmayan bir eğitim sistemi eksiktir. Engelli olmak demek 4 duvar arasına hapsolmak değildir. Hayatın her alanında yapabilecekleri işler vardır. 2005'te engelliler kanunu biz çıkardık. Şu anda 521 bin engelli kardeşimiz evde bakım hizmetinden faydalanıyor. Kamuda çalışan engelli sayısını 52 bin 400 seviyesine çıkardık. Özel sektöre sesleniyorum. Engelliyi işe almayı zul sayan işletmeler var. Bu işte de babayiğitler arıyorum. Her şey kanunla olmaz bazı şeyleri gönüllü yapmak lazım.

Kaynak: TRTHABER