Erdoğan, Şehitler Makamı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde milyonlara hitap etti, ardından 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın açılışını yaptı.
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