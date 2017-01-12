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Erdoğan, Putin ile ikili ilişkiler ve Suriye meselesini görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı.

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Erdoğan, Putin ile ikili ilişkiler ve Suriye meselesini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı.

Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla ilgili meseleleri konuşan iki lider, soruna siyasi çözüm bulma çerçevesinde Astana süreci hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları görüşmede, mart ayında Rusya'da yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına da değinildi. AA 

Etiketler: rusya devlet başkanı putin, cumhurbaşkanı erdoğan
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