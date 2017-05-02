  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Erdoğan-Putin görüşmesinde hangi konular masaya yatırılacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yarın Rusya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

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Erdoğan-Putin görüşmesinde hangi konular masaya yatırılacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele konusunun da masaya yatırılacağını belirterek, "Suriye meselesiyle ilgili olarak da Cenevre ve Astana süreçlerinin takibi, aralık ayında hayata geçirilen ateşkesin yaygınlaştırılması, ateşkes ihlallerinin son bulması, akan kanın durması, sivillere yardım ulaştırılması ve siyasi geçişin sağlanması için atılması gereken adımlar görüşülecektir." ifadesini kullandı.

Kalın, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle yarın Rusya’ya gideceğini belirtti.

Ziyaret kapsamında ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılması, turizmin geliştirilmesi, enerji işbirliğinin güçlendirilmesi başta olmak üzere ikili ilişkilerin ele alınacağını bildiren Kalın, şunları kaydetti:

"İki lider ayrıca terörle mücadele konusunu masaya yatıracaklardır. Suriye meselesiyle ilgili olarak da Cenevre ve Astana süreçlerinin takibi, aralık ayında hayata geçirilen ateşkesin yaygınlaştırılması, ateşkes ihlallerinin son bulması, akan kanın durması, sivillere yardım ulaştırılması ve siyasi geçişin sağlanması için atılması gereken adımlar görüşülecektir." 

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, rusya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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