Erdoğan-Putin görüşmesinde hangi konular ele alınacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da Rusya'yı ziyaret edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Ankara-Moskova hattındaki PYD düğümünün çözülmesi sonrasında Erdoğan'ın ziyareti ikili ilişkiler açısından önemli.

18 Kasım'da Soçi'deki "Suriye Halkları Kongresi"ne terör örgütü PYD'nin davet edilmesinine Ankara'nın itirazı vardı. Uyarı sonuç verdi, toplantı ertelendi, PYD davet edilmeyecek.

Görüşmede hangi konular ele alınacak?

13 Kasım'da gerçekleşecek görüşme Soçi kentinde yapılacak.

Erdoğan ve Putin görüşmesindeki en önemli başlığın İdlib'deki gelişmeler olması bekleniyor.

İlan edilen çatışmasızlık bölgesi için iki ülke gözlemci konumunda, bölgedeki son durum ele alınacak.

Ziyarette ikili ilişkiler ve ortak enerji projelerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Erdoğan, Rusya'nın ardından Kuveyt'e geçecek.

Kaynak: TRT Haber