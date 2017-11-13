  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

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Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Soçi'de Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki görüşmesi başladı.

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Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki görüşme, saat 17.20'de başladı.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılıyor.

Görüşmeden bazı satır başları şöyle;

- Normalleşme süreçleri içindeki yoğun bir araya gelişler Türkiye ve Rusya ilişkilerini daha da güçlendirdi.

- Bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız geleceğe yönelik güvenimizi artırıyor.

- Aramızdaki siyasi, askeri ekonomik, ticari bütün ilişkiler her geçen gün artarak devam ediyor. 

- Telefon diplomasimiz de aramızda daha güçlü bir şekilde devam ediyor.

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Etiketler: rusya, Erdoğan-Putin görüşmesi
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