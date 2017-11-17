Erdoğan: NATO tatbikatından askerimizi çekin dedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'teki hedef tablosu skandalına sert çıktı. "Böyle bir ittifak olamaz, böyle bir müttefiklik olamaz" sözleriyle tepki gösterdi.

NATO tatbikatında görev alan 40 askerin geri çekildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"İnşallah 2019'da da gireceğimiz tüm seçimlerden başarıyla çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

- AK Parti'yi asla hiziplerin partisi haline getirmedik. Biz eser üzerine eser koydukça milletimiz bize sahip çıkmayı sürdürecektir. Bizi ayıran en önemli özellik budur. Sakın ha, dedikodulara, sağda soldaki fiskoslara kulak asmayın. Biz işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Biz kendimize inandıkça güvendikçe milletimizin bize olan sadakati de o derece artacaktır. İnşallah 2019'da da gireceğimiz tüm seçimlerden başarıyla çıkacağız. Yapmamız gereken kendi içimizdeki birliği, kardeşliği ve milletimizle olan bağımızı güçlendirmektir. Önümüzdeki 1-1,5 yılı çok iyi değerlendirdiğimizde hedeflerimize ulaşmamak için hiçbir sebep yoktur.

- Ak Parti'nin genel başkanı olarak ben sizlere güveniyorum. Türkye içeride ve dışarda zorlu bir mücadele veriyor. Daha dün iki askerimizi şehit verdik. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

- Terör örgütünü sınırımızın her iki tarafında da rahat bırakmıyoruz. Güvenlik güçlerimizin operasyonları kar kış demeden sürüyor. Son terörist de imha edilene veya teslim olana kadar bu operasyonlar devam edilecektir.

- FETÖ ile ilgili davalar yavaş yavaş sonuçlanmaya başladı. Bu ihanet çetesini ülkemizden kazıyana kadar bize durmak yok. Ara vermek yok. Hangi kurumumuzda varsa, askerimiz, polisimizde nerede varsa bunları temizlemeye devam edeceğiz. Onların inlerine girdik zaten. DHKP-C gibi terör örgütlerine nefes aldırmayacağız. Hep söylüyorum 'Acırsanız acınacak hale gelirsiniz.' Acımayacağız.

Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/PRAsYIvFAm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Kasım 2017

"Enflasyonu doğuran en önemli sebep faizdir"

- Dövizde şişkinlik kısa sürede ortadan kalkacak.

- Merkez Bankası rezervlerimiz yükseliyor. İhracatta yıllık 154 milyor dolar seviyesini yakaladık. 158'i yakalamış bir ülkeyiz, 154'ü de aşacağız.

- Özellikle enerji alanındaki yatırmların semeresini aldıkça, cari açık da düşecek.

- Faiz konusunda beni anlamayanlar en sonunda beni anlayacak. Enflasyanu doğuran en önemli sebep faizdir.

"Müdahale etmeyin diyorlar ama etmediğimiz için tablo ortada"

- Şu anda Amerika'daki faiz oranları ortada, Avrupa'da, Japonya'da ortada... Bizimkiler faiz lobisine çalışıyor. Faiz lobisi bunları düşürmez. Devletin bankaları da bunu anlamıyor. Sayın Başbakan'la konuştuk bunu halledeceğiz. Enflasyon yine çift haneliye gidiyor. Merkez Bankası revize ediyor, ama söylediklerinin hiçbiri tutmuyor. Müdahale etmeyin diyorlar ama etmediğimiz için tablo ortada.

- Ülkemizi ekonomik olarak geri götürmek isteyenlere vereceğimiz en iyi cevap üretmektir.

- 2018 yılı için hiç şüphesiz mali disiplini elden bırakmayacağız.

- Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlara söylüyorum, başaramayacaksınız. 2023 yılı hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyeceksiniz.

"Afrin'de de aynı oyuna gelmek istemiyoruz"

- Ayın 22'sinde Soçi'de Putin ve İran Devlet Başkanı Ruhani ile bir raya geleceğiz. Daha önce Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Görüşmenin ana nedeni hiç şüphesiz Afrin'dir. Afrin bizim için daha önemli, Afrin bizim sınırımızda... Orada yaşayan Arap ve kürt, Türkmen kardeşlerimiz var. Burayı PYD'den temizlememiz gerekiyor. Eğer biz burada bulunmazsak, farklı terör grupları burayı ilgal eder. ABD'nin verdiği sözleri tutmaması bizim için hayal kırıklığı olmuştur. Afrin'de de aynı oyuna gelmek istemiyoruz.

- Rakka'da Menbiç'de gelin birlikte halledelim dediğimize rağmen, verdikleri sözleri tutmamışlardır. Obama'nın ardından gelen yönetim de terör örfütünün ismini değiştirdi. YPG yaptı. Sizden önce biz orada vardık.

- Şu anda Suriye'de ABD'nin 14 hava üssü var. Siz 12 bin km uzaklıktan Suriye'ye niçin geliyorsunuz? Bu sonu sorulmaz mı? Vatandaşım bana soruyor, ben de size soruyorum.

- DEAŞ'la mücadele... Başlık bu. Peki DEAŞ'le ne mücadele verdiniz? Benim askerim mücadele veriyor. Dolar ödediniz.

- Türkiye'nin hem DEAŞ'a hem PYD'ye karşı operasyonlarını baltalayan ABD'nin ne yaptığını biz iyi biliyoruz. Biz NATO'da beraberiz diye yanlışları söylemeyecek miyiz?

Norveç'teki NATO Tatbikatı

- Son olarak dün, Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar ve Atatürk'ün ismi bir tarafta da şahsımın ismi var. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız da Kanada yolundaydılar. Bizi yoldan aradılar, böyle böyle dediler. Bu da NATO tatbikatı. 40 askerimiz var. Biz bu askerimizi çekme kararı verdik. Çekiyoruz dediler. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi çekin dedik. Gerekli bağlantıları vs yaptılar, yapıyorlar. Oyun başka. Zaman zaman değişik yerlerde de bunlar yapıldı yapılıyor.

- Eğer biz silahı güç olarak kullanacaksak, biz siyaseti bırakalım. Hak'tan daha büyük bir güç olamaz. Galip gelecek güç Hak'tır.

- DEAŞ'ın çekirdek ekibi bölgedeki hakim güçler tarafından oradan oraya taşınarak bölgedeki ateş genişletilmiştir. DEAŞ'ı icat eden kimse, PYD'yi kuran da odur. PYD'yi parlatan kimse Irak'ın istikrarsızlığını isteyen de odur.

- Kim nederse desin güya DEAŞ'a karşı savaşıyor denen PYD'nin madalyonun arka yüzü olduğu ortaya dökülmüştür. Önümüzdeki tüm bu acı gerçeklere rağmen, bu terör örgütleri için özgürlükçü diyenler var. PYD'yi parlatmalarını sebebi de bölgeyi dizayn etmek için kullanmalarıdır. İşleri bitince palavra gibi atacaklar.

Kılıçdaroğlu'na SGK tepkisi

- Ana muhalefet partisinin başındaki zat şimdi de tutmuş sosyal güvenlik kurumumuza saldırıyor. Senin döneminde Sosyal Sigortalar Kurumu'nun ne hallere düştüğünü biliyoruz. Ben şimdi buradan tüm milletime, ekranları başında bizi izleyenlere rakamlarla bu zatın Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında olduğu dönemi açıklıyorum. Bu zat birkaç gündür 'Ben SSK'yı 2 milyar zarara uğratmıştım.' diyor. 'Siz SGK'yı 20 milyar zarara uğrattınız.' diye bize şöyle bir laf geveleyip duruyor. Kendisinin her ağzını açtığında 'hesap uzmanıyım' demesine bakmayın. Bu, hesap kitap falan bilmez."

- Hesap uzmanı sıfatı almak, bir kişinin hesap uzmanı olmasını getirmiyor, uygulama getiriyor. Batırdın mı, çıkardın mı, asıl olan budur. Hem de öyle bir bilmez ki, kendi dönemindeki 2,5 milyarlık zararın TÜFE hesabıyla bugün 42 milyara denk geldiğinden dahi bu zatın haberi yoktur. Şimdi otursun bir de bunun hesabını yapsın. Bunu da şimdi farklı yere doğru çekebilir. Hiçbir şey bilmiyorsun ey Kılıçdaroğlu. Aç interneti, orada bu hesabı otomatik olarak yapan programlar var, onu kullan.