Erdoğan Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajda, Yahudilerin Mısır'da esaretten kurtulmalarını simgeleyen Pesah'ın, Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olduğunu belirtti.

"Hamursuz" olarak da adlandırılan bayram vesilesiyle Musevi vatandaşları en içten duygularla tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Pesah, tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabildiklerinin en önemli göstergelerinden biridir. Yüzyıllardan beri toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Türk Musevi Cemaati, ekonomik, ticari ve içtimai hayatımızın bütün alanlarında ülkemize önemli katkılarda bulunmaktadır. Huzur ve güven içinde bir arada yaşadığımız, ülkemizin eşit birer ferdi olan Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."