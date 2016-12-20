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Erdoğan, Merkel'e Berlin'deki saldırı nedeniyle taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e ve onun şahsında Alman halkına, Berlin'deki saldırı nedeniyle taziyelerini iletti.

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Erdoğan, Merkele Berlindeki saldırı nedeniyle taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e Berlin'deki saldırı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Berlin'deki saldırı nedeniyle Şansölye Merkel'e ve onun şahsında tüm Alman halkına taziyelerini sundu.

Berlin'de 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıdan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta kurbanların aileleri olmak üzere Almanya'nın acılarını paylaştığını belirterek, yaralılara şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, Halep'teki tahliye süreci ve insani yardımlar konusunda da Şansölye Merkel'i bilgilendirdiği kaydedildi. AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'deki saldırı, Almanya Şansölyesi Angela Merkel
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