Erdoğan, Katar'daki Türk askeri üssünü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Kuveyt’in ardından Katar’daydı. İner inmez ayağının tozuyla eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Khalifa El Sani'nin onuruna verdiği yemeğe geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kaldığı otelden ayrılırken Türklerin yoğun ilgisi vardı.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El-Sani tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider ardından baş başa görüştü.

Körfez ülkeleri arasındaki gerilim, uluslararası gelişmeler, bölgesel konular ve ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkiler gündemdeydi.

Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 3'üncü toplantısına katıldı. Daha sonra Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma ve ortak bildiri imzalandı.

O anlaşmalardan biri de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Katar Medya Kurumu arasında işbirliği protokolü idi.

Anlaşmayı TRT Genel Müdürü İbrahim Eren imzaladı.

Erdoğan, onuruna verilen yemeğin ardından Katar’daki Türk askeri birliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler temaslarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye hareket etti.

TRT HABER

