Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti.

İki ülkenin dost ve müttefik olduğu vurgulanan görüşmede, ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadeleyi övdü.

İki lider terörizme karşı yürütülen mücadelede kararlılıklarını teyit etti. Görüşme gece saatlerinde gerçekleşti.

Yaklaşık 45 dakika sürdüğü öğrenilen telefon görüşmesinde, Türkiye ve ABD’nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı dost ve müttefik iki ülke oldukları vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin stratejik ortağı ve NATO müttefiki olan Türkiye’ye desteklerini ifade ederek, DEAŞ’a karşı sürdürülen mücadeleye Türkiye'nin yaptığı tüm katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasındaki ilk telefon görüşmesi 9 Kasım'da gerçekleşmişti.

