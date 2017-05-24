  • 24 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » “Erdoğan ile Trump arasındaki uyum oldukça iyi"

“Erdoğan ile Trump arasındaki uyum oldukça iyi"

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı James Jones, TRT Haber'de yayınlanan Ekonomi 7/24 programına önemli açıklamalarda bulundu.

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“Erdoğan ile Trump arasındaki uyum oldukça iyi&quot;

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı James Jones, TRT Haber'de yayınlanan Ekonomi 7/24 programının yapımcısı ve sunucusu Elif Saygılıer'in Washington'da sorularını cevaplandırdı.

“Erdoğan - Trump arsındaki uyum oldukça iyi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında iyi bir uyum olduğunu söyleyen Jones, "Erdoğan-Trump görüşmesi iyi geçti. İki lider arasındaki kimyanın oldukça iyi olduğunu duydum. Başta Suriye ve terörizm olmak üzere birçok konu açık bir şekilde konuşuldu. Tartışılması gereken oldukça zorlu konular vardı." ifadelerini kullandı.

Türkiye, doğu-batı arasındaki diyaloğun parçası

Türkiye'nin merkezi ABD'de bulunan Doğu-Batı Enstitüsü'nün parçası olması gerektiğini belirten Jones, "Doğu-Batı Enstitüsü, uzun yıllardır doğu batı konularını ele alıyor. Rusya- Amerika ile Çin-Amerika ilişkilerine olumlu katkıları oldu. Doğu-batı diyaloğuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Türkiye de bu diyaloğun parçası. Türkiye bu düşünce kuruluşunun parçası olursa ortak sorunların çözümünde oldukça faydalı olur." dedi.
 

Etiketler: trt haber, Elif Saygılıer, Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı James Jones
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