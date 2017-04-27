  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Erdoğan, Eskrim Federasyonu Başkanı Atalı'yı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Yaş Altı Bayan Kılıç Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Atalı'ya tebrik telgrafı gönderdi.

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Erdoğan, Eskrim Federasyonu Başkanı Atalıyı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Bayan Kılıç Milli Takımı'nın U23 Eskrim Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı'yı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 23 Yaş Altı Bayan Kılıç Milli Takımı'nın, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen U23 Eskrim Şampiyonası’nda tarihi bir başarı elde ederek Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Atalı’ya tebrik telgrafı gönderdi.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, 23 Yaş Altı Bayan Kılıç Milli Takımı, tebrik telgrafı
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