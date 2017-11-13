Erdoğan: Dünya ahmak değil, bazı gerçekler farklı söyleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretine başlıyor.

Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamlarında öne çıkanlar şöyle;

- Dün gece Kuzey Irak'ta meydana gelen depremden dolayı başta bölgedeki kardeşlerimiz olmak üzere tüm Irak ve İran halkına geçmiş olsun diyorum, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

- Felaketin hemen ardından ilgili kuruluşlarımızı bölgeye sevk ettik. AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz şu an arama kurtarma çalışmalarına yardımcı oluyorlar ve bunun yanında da AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonunda 50 tırlık yardım konvoyu, Habur'dan Irak'a şu an giriş yapmış bulunuyor.

- Rusya ile ticaret hacmimizi hedef olarak 100 milyar dolar şeklinde belirlemiştik ve bu hassasiyetimizi korumaya devam ediyoruz. Bu hedefin önündeki engellerin büyük bir oranda kaldırıldığını burada söyleyebilirim. Geriye kalan son bazı ticari kısıtlamaları da inşallah kısa zamanda kaldırıyoruz. Sayın Putin'e vize muafiyetinin yeniden tesisi yönündeki beklentimizi tekrar ileteceğim.

- Rusya ile Askeri ve savunma sanayi projelerini değerlendireceğiz.

- Suriye, Irak, Yemen gibi ülkelerdeki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduracağız.

- Kuveyt'in arabuluculuk çalışmalarına destek verdik, veriyoruz. inşaallah bu ziyaretimizde Körfez kriziyle ilgili atılacak adımları koruyacağız.

Körfez'de kardeşi kardeşe kırdırma siyaseti izleniyor

- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da konuşlanması süreci devam ediyor. Bu süreç bizim Katar'ın ve genel olarak Körfez bölgesine verdiğimiz önemin de bir nişanesidir. Körfez'deki tüm ülkeler bizim kardeşimiz, kadim dostumuzdur. Suudi Arabistan'ın da Katar'ın da Kuveyt'in, Bahreyn'in, Umman'ın da istikrar ve huzuru bizim için birinci derece önemlidir. Maalesef bir süredir bölgede kardeşi kardeşe kırdırma siyaseti izleniyor. Bunun da kimler tarafından tedavüle konulduğunu biz çok iyi biliyoruz. Aslında dünya da çok iyi biliyor. Bölgemizdeki liderlerin basiretle, ferasetle, aklı selimle hareket ederek bu oyunu bozması şarttır.

İsmail Kahraman'ın Meclis Başkanlığına adaylığı

- Şu anda İsmail Bey gerek siyasetteki deneyimi tecrübesi ile gerçekten değerli bir milletvekili arkadaşımız dostumuz. Burada Meclis Başkanlığı'na adaylık hususu her milletvekilinin kendi tercihidir bu adaylığını ben de sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum bana düşen hayırlı olsun demektir oy kullanma yetkim yok.

Rusya-ABD anlaşması

- Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim. Artık bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. 15 yıldır bu bölgede olanı biteni A'dan Z'ye bilen biziz. Irak'a Amerika'nın girmesini istememiştik dinlemediler girdiler. Dünya ahmak değil, bazı gerçekler farklı söyleniyor.