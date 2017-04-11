Erdoğan: CHP desteklemezse bir referandum da 'idam' için yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından 11 Nisan Meydanı'nda düzenlenen "Şanlıurfa Buluşması"nda halka hitap etti.

Sözlerine, dört ay sonra yeniden Şanlıurfalılarla birlikte olduklarını söyleyerek başlayan Erdoğan, bugün kentin kurtuluşunun 97. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, "Önce İngilizler, ardından Fransızlar bu toprakları işgal ettiğinde Urfalılar birilerinin gelip kendilerini kurtarmasını beklemediler. Hemen kendi aralarında örgütlendiler. Bir heyet kurup, mücadeleyi başlattılar. Bu mücadeleyi başlatanların en güçlü silahları, kendi deyimleriyle 'iman dolu yürekleri'ydi. İman dolu bir yüreğin karşısında hangi güç, hangi silah durabilir ki? Nitekim kısa sürede bu mücadele netice verdi ve 11 Nisan 1920'de Urfa işgalden kurtuldu." diye konuştu.

Urfa'nın bu dönemde sergilediği destansı mücadelenin, TBMM tarafından kendisine "Şanlı" ünvanı verilerek takdir edildiğini ifade eden Erdoğan, alandakilere "İnanıyorum, pazar akşamı Şanlıurfa bir başka destan yazacak, buna inanıyorum." şeklinde seslendi.

'Son iki yıldır terörle mücadelede 15 şehit verdi'

Ülkenin istikrar ve istikbali için "Bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen" tüm şehitleri rahmetle yad ettiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasının bu kısmında tüm şehitler için Fatiha okunmasını istedi.

Erdoğan, topraklarını işgalden kurtaran Şanlıurfalının ve Şanlıurfa'nın mücadelesinin bitmediğine dikkati çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Urfa, son iki yıldır terörle mücadelede asker ve polis olarak 15 şehit verdi, ayrıca 15 Temmuz gecesi İstanbul'da dört Urfalı kardeşimiz, darbeci hainler tarafından şehit edildi. 97 yıl sonra Urfa, ülkesi ve milleti için namusu bildiği bağımsızlığı ve onuru için mücadele etmeye, şehit ve gazi vermeye devam ediyor. Ne mutlu size, Rabbim sizlerden razı olsun.

Bu mübarek toprakları İngiliz'e, Fransız'a bırakmayan Urfalı, terör örgütlerine de terk etmez değil mi? 15 Temmuz'da bu ülkeyi FETÖ'ye bırakmayan Urfalı, yanı başında DEAŞ'ıyla, PKK ve YPG'siyle terör örgütlerinin cirit atmasına izin vermez değil mi? Urfa, dimdik ayakta mı? Urfa, meydanı terör örgütlerine bırakmıyor değil mi? Urfa, terör örgütlerini kullanarak, yeniden topraklarına, namusuna göz dikenlere dersini veriyor mu? İşte tüm bunlar için Urfa, 16 Nisan'da 'evet' demeye hazır mı? Urfa, 16 Nisan'da sandıkları 'evet' ile patlatarak dostlarına güven, hasımlarına korku salmaya hazır mı?"

11 Nisan Meydanı'ndaki kalabalığa işaret eden Erdoğan, "İnanın başkasınız bugün. Bunca zamandır Urfa'ya gelir, giderim ama bugün Şanlıurfa başka değil, bambaşka." dedi.

'Bir referandum da onun için yaparız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan'da 'evet'le sandıklar patladığı takdirde hemen ardından parlamentoya idamla ilgili karar taslağı inşallah gelecek. Sayın Bahçeli 'evet' diyor, Sayın Yıldırım aynı, Kılıçdaroğlu da geçenlerde eğer yanlış duymadıysam o da 'Ben de desteklerim' dedi. Herhalde destekler değil mi? Desteklemezse ne olur? Bir referandum da onun için yaparız." dedi.

'Asla terör örgütlerine terk edemeyiz'

Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türkiye'nin 67, Özgür Suriye Ordusu'nun ise 500'ün üzerinde şehit verdiğini belirterek, "Bu, bin yıldır omuz omuza verdiğimiz mücadelede ödediğimiz son bedeldir. Şayet terör örgütleri, Urfa'nın, Mardin'in, diğer şehirlerimizin sınır bölgelerinden tamamen çekilip her şehri kendi halkına bırakmazsa bu operasyonlar devam edecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birecikli, Suruçlu kardeşlerimiz için Cerablus kendi canlarından bir parça değil mi? Harranlı, Akçakaleli kardeşlerimiz için Tel Abyad, Rakka kendi canlarından bir parça değil mi? Ceylanpınar'la Resulayn'ın, Haseke'nin ayrı düşünülebilmesi mümkün mü? Öyleyse buraları asla terör örgütlerine terk edemeyiz. Adı ister DEAŞ, ister PKK/PYD olsun hiçbir terör örgütünün sınırlarımızın dibinde bayrak sallamasına izin veremeyiz." dedi.

'Teröristleri, o çukurlara gömdük, gömüyoruz, gömeceğiz'

Erdoğan, "Türkiye'nin büyümesinden, zenginleşmesinden, huzurunun ve güvenliğinin artmasından rahatsız olanlar yok mu? Var. Birinci derecede Batı, FETÖ acayip rahatsız, PKK bundan rahatsız. PKK'nın destek verdiği belediyeler vardı değil mi? Ne yaptılar? Benim Kürt kardeşlerime hizmet mi verdiler? Hendek, çukur kazdılar. Ama şimdi o teröristleri, o çukurlara gömdük, gömüyoruz, gömeceğiz." diye konuştu.