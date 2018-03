Erdoğan: Bölücü terör örgütü Kürt kardeşlerime artık çektiremeyecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 6. İl Olağan Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Gerçekten Diyarbakır zor günler geçirdi. Diyarbakır'a geçmişte çok yanlış yapıldı. Bu yüzden Diyarbakır terör örgütlerinin cirit attığı bir yer haline geldi.

"Katettiğimiz mesafenin önemini gözden ırak tutmamalıyız"

Demokratikleşme ve bireysel özgürlüklerin genişletilmesi elbette hiç bitmeyecek bir yolculuktur. Zaman geçtikçe şartlar değiştikçe elbette talepler, beklentiler de değişim gösterecektir. Ülkemizde hangi kesimin nerede bir sorunu varsa onun çözümü için çalışmak, mücadele etmek bizim boynumuzun borcudur. Ama kat ettiğimiz mesafenin önemini de asla gözden ırak tutmamalıyız.

"Kürt olduğu için baskı gören kim varsa Erdoğan olarak yanında yer alırım"

Biz inancımız gereği kimsenin kökenine, kimsenin mezhebine, kimsenin doğduğu yere bakmayız. Rizeli Tayyip Erdoğan'da Allah'ın bir kuludur, Diyarbakırlı Mehmet, Bekir, Baran, Hatice de Allah'ın bir kuludur. Şayet illa bir üstünlük sebebi arayacaksak bakacağımız tek bir yer var o da takva olacaktır. Hal böyleyken birileri illa kökeninden veya meşrebinden dolayı bir takım ayrıcalıklar, bir takım ilave haklar istemesini mahşeri vicdana kabul ettirmek mümkün değildir. Ülkemizde sadece Kürt olduğu için baskı gören, haksızlığa uğrayan kim varsa Tayyip Erdoğan olarak onun yanında yer alır, onunla birlikte mücadele ederim.

Ülkemizde ister Müslüman ister bir başka dinin mensubu olsun, sırf inancından dolayı ayrımcılığa maruz kalan varsa onun da yanında olurum. Türkiye, 81 milyon vatandaşı ve 81 vilayetiyle bir bütündür. Ne herhangi bir kimseyi ne de herhangi bir vilayeti kimsenin ötekileştirmesi, dışlaması söz konusu olamaz. İşte bunun için hazır mıyız?

"Terör örgütü vatandaşıma artık çektiremeyecek"

Kardeşlerim, yıllarca bu ülkenin kanını adeta bir kene gibi emen bölücü terör örgütünün Diyarbakır'a ve bölgeye en küçük bir hayrı dokunmamıştır. Bakın şu anda hamdolsun yolda gelirken yeni Diyarbakır'ı gördüm. Kırklardağı'nın halini gördünüz değil mi? Ne oldu şimdi Kırklar Dağı? Gereği yapıldı mı? Yapıldı, olay bu... Bu ülkede bölücü terör örgütü benim halkıma, vatandaşıma çok çektirdi. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdi. Ama artık çektiremeyecek. Bitti bu işler. Artık bir huzur, bir refah toplumunun bu bölgede inşallah erdemine erecekler.

"Hakikatler gün gibi ortaya döküldü"

Sadece kan döken, sadece acıya sebep olan, sadece yakan yıkan, sadece insanların onurunu ve namusunu tehdit eden bu örgütü gerçek yüzü hamdolsun ki herkes tarafından görülmüştür. Ya hu 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında kızları dağlara kaçırmak suretiyle onlara orada neler yaptığını televizyonlarda izlediniz değil mi? İşte bunlar bu... Özellikle 2015 yılındaki çukur eylemlerindeki bu örgütün sergilediği hoyratlık ve alçaklık, hakikatleri gün gibi ortaya dökmüştür.

"5637 konutun büyük bir bölümü tamamlandı"

Sadece Suriçi'ndeki çalışmalar için 2 katrilyon harcadık. Helali hoş olsun. Sizlere bu yakışır. Bu millete Diyarbakır'a bu yakışır. Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza kira ve eşya yardımı yaparak hiç kimsenin mağdur olmasına müsaade etmedik. İnşasına başlanan 5637 konutun büyük bir bölümü tamamlandı. Kalanları da Haziran'a kadar bitiriliyor.

"3 bin dükkan yeniden yapıldı"

Hazreti Süleyman Camii'nin çevresini kamulaştırma yoluyla genişletip, çevre düzenlemesini yaparak şehrimize önemli bir diyar kazandırdık. Cami bölgesindeki sahabe kabirlerindeki ve ziyaretgâhta vatandaşlarımızın ziyaretine açıldı. Gazi ve Melih Ahmet caddeleri üzerinde bulunan yaklaşık 3 bin dükkan yeniden yapılarak bu caddeler şehrimizin ekonomisine kazandırıldı. Bunlar önemliydi.

"Tarihi eserlerin restorasyonu önemli ölçüde bitirildi"

Teröristlerin özellikle hedef aldıkları ve uğruna pek çok şehitler verdiğimiz Kurşunlu Camii başta olmak üzere zarar gören tarihi hasar gören tarihi eserlerin restorasyonları önemli ölçüde bitirildi. Gençler şunu unutmayın: Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanınız hiçbir beşeri gücün önünde bugüne kadar eğilmedi. Biz, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükûda ve secdede eğiliriz. Başka türlü asla.

"Bugün temelini attığımız hizmetlerin tutarı 600 trilyon"

Şimdi Suriçi'nin kanalizasyon ve içme suyu altyapılarını baştan sona yeniledik. Sur’un etrafını 360 derece çevreleyen yolun da çalışması bitiyor. Dicle Vadisi rekreasyon alanı düzenlemesiyle 320 dönüm araziyi Diyarbakırlı kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Artık oralar sizin mesire yerleriniz. Diyarbakır Taşevleri şehrin kimliğinde önemli bir yer tutuyor. Onun için bu yerlere özel bir proje uyguladık. 1500 Diyarbakır Taşevi'nin yapımı için çalışmalara başladık. Bunlardan 350'sini tamamladık. Diyarbakır'a bu yakışır. Evvelallah, daha güzel olacak. Geriye kalanların temelini de bugün attık. Bunlar da inşallah bir yıl içinde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecek. Sadece bugün açılışını yaptığımız ve temellerini attığımız hizmetlerin tutarı, 600 trilyon... Mesele bu...

"Efendilik değil hizmet etmeye geldik"

Belediyeler... Neler yaptılar neler... Geldiğimiz nokta ortada. Diyarbakır Belediye hizmetlerinin adını dahi unutmuştu. Şimdi ise millete efendilik değil, hizmetkarlık etmeye geldik. Farkımız bu. Onlar öldürmek için, biz ise yapmak, yaşatmak için mücadele ediyoruz. Sizlerin de desteğiyle kazanan terör değil, hizmet olmuştur. Rabbim hepinizden razı olsun.

"15 yılda 24 katrilyon liralık yatırım yaptık"

Kardeşlerim, tabii Diyarbakır'a yaptıklarımız sadece bunlardan ibaret değil. Geçtiğimiz 15 yılda Diyarbakır'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 24 katrilyon liralık yatırım yaptık. Hem de bu yatırımlar terör örgütüne rağmen, onun müteahhitlerimizi tehdit etmesine, öldürmesine rağmen, iş makinelerini yakmasına, yatırımcıları kaçırmak için elinden geleni yapmasına rağmen gerçekleştirdik. Terör örgütü sadece ülkemizin ve milletimizin birliğine ve beraberliğine, kardeşliğine değil, aynı zamanda gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine de düşman. Ama biz, her şeye rağmen Diyarbakır'ı da bölgemizi de hizmetsiz bırakmadık. Şehrimizin en ücra köşelerine kadar her yeri eğitimden sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye ve sosyal yardımlara kadar her alanda hizmetlerle donattık.

"Türkiye Kupası Finali Diyarbakır'da yapılacak"

Türkiye Kupası'nın 9 Mayıs 2018 tarihindeki final karşılaşması inşallah Diyarbakır'da bu stadımızda yapılacak. Takımlarımızı iyi ağırlayacağınıza, coşkunuz, şu salondaki sevginiz ve centilmenliğinizle ülkemize tarihi bir final maçı yaşatacağınıza inanıyorum.

"Güvenlik güçlerimiz teröristleri açtıkları çukurlara gömdü"

Reformlarımızın en zirve noktasında terör örgütü şehirlerimizin mahallelerine çukurlar kazarak kendince ülkemize ve milletimize meydan okumaya kalktı. İşte o zaman baktık ki bunlar nasihatten anlamıyor. Mecburen köteği devreye soktuk. Güvenlik güçlerimiz Suriçi başta olmak üzere terör örgütü ülkemizin neresinde böyle bir teşebbüse girişmişse hepsini de sildi süpürdü, teröristleri açtıkları o çukurlara gömdü.

"Afrin'in 4'te 3'ü kontrolümüz altında"

Kardeşlerim, artık Afrin'deyiz. Şu anda anbean Afrin'e girdik, giriyoruz. Buraya girerken sordum, şu anda Afrin'de etksiz hale getirilen teröristlerin sayısı nedir diye... Aldığım cevap; 3569 terörist etkisiz hale getirimiş. Tabii artık Afrin'in neredeyse 4'te 3'ü kontrolümüzün altına girmiş vaziyette. İnşallah fetih yakın. Artık benim oradaki kardeşlerim evlerine, topraklarına girecekler. Yetti artık... Bütün bu sabırlardan sonra şimdi fetih müesser olacak. Şehitlerimiz var ama elhamdülillah onlar biliyorlar ki, biz o yüce makama doğru gidiyoruz. Bu şehirden bir gencimizin ifadesiyle; 'denizi olmadığı halde her gün insanların olduğu Diyarbakır'ın o günleri geride kaldı. Bundan sonra her kim eline silahı alıp vatandaşlarımızın hakkına el uzatmaya, milletimizin birliğini beraberliğni, devletimizin bekasını tehdit etmeye kalkarsa, askerimiz, polisimiz bekliyor.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre öncesi vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, partisinin Diyarbakır'daki 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Seyrantepe Spor Salonu önünde kendisini coşkuyla karşılayan Diyarbakırlıları, "Diyarbakır bugün bambaşka. Bugünlere hasrettik. Ya Rab, elhamdülillah, bu hasretimizi de giderdin. Bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Demek ki oluyormuş. Şimdi beraber yürüyeceğiz inşallah. Önümüzde çok daha güzel günler var. Bugünlerin mimarı sizlersiniz." ifadeleriyle selamladı.

Diyarbakır'daki bu birlik ve beraberliğin şehri ve Türkiye'yi çok daha farklı yerlere taşıyacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdiden soruyorum, Mart 2019'a hazır mıyız? Mart 2019 yetmez, Kasım 2019'a hazır mıyız? Çok çalışacağız, durmak yok. Ya Rabbi sana hamdolsun. Elhamdülillah bu günü gördük. Şimdi hedef 2019." diye konuştu.

Diyarbakırlıların ve Türkiye'nin terörden çok çektiğini ama o günlerin artık geride kaldığını ifade eden Erdoğan, şimdi yeni bir Diyarbakır inşa ettiklerini, Suriçi ve sur dışıyla yeni bir Diyarbakır'ın inşa edildiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bize bu kardeşliği çok gördüler. Ne olurdu sanki kardeşçe yaşasaydık, ne olurdu? Ama sabrettik. 'Sabreden kimse zafere ulaşır' dedik ve ulaştık. Çok şehit verdik. İşte şu anda Afrin'de de sona geldik. Şu an itibarıyla 3569 teröristi etkisiz hale getirdik. Ne tüneller açmışlar, kamyonlar geçebilecek tüneller açmışlar. İçinde mühimmatlar, bombalar, silahlar... Kimlerden geldiğini biliyoruz. Bu teröristlerin arkasında kimlerin olduğunu da biliyoruz. Ama artık oyun bozuldu. Biz, 'Biriz, iriyiz, diriyiz, beraberiz, kardeşiz' dedik ve yürüdük. Hamdolsun Mehmetlerimiz, Mehmetçiklerimiz oyunu bozdu. Şehitlerimiz var. Ama biz şuna inandık; 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor Peygamber'. Öyle yürüdüler. Nereye yürüdüler? Rabb'imiz ne buyuruyor; 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ama siz bilemezsiniz'. Şimdi onlar bizi takip ediyor. Onlar yüce bir makamda. Nerede? Sevgililer sevilisi Peygamberimize komşu. Allah bizlere de o makamı nasip etsin."

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet." vurgusunu da alanı dolduranlarla birlikte dile getiren Erdoğan, "Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Roman'ıyla 81 milyon tek milletiz. Çünkü biz yaratılanı Yaradandan ötürü sevdik. Ayrım yapamazdık." şeklinde konuştu.

Yahya Kemal'in, "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi/Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi/Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın/Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın." mısralarını okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda İslamla mücehhez, İslamla yoğrulan bu ordu hem şehadete yürüdü hem de Afrin'de işi bitirdi, az kaldı. Her an müjdeyi alabilirsiniz. Allah'ın yardımı yakındır. Fetih yakındır, müjdeleniyor. İnşallah yakın. Her an olabilir." ifadelerini kullandı.

"Tek bayrak ve tek vatan" vurgusunu tekrarlayan Erdoğan, "Vatanımızı bölemeyecekler. O çukurların hepsi tarih oldu. Suriçi nasıl? Camilerimizi delik deşik ettiler. Ya saat kulesinde ne işiniz vardı? Orayı delik deşik ettiler. Kesilen kol yerine gelmez. Kesilen sakal daha gür biter ve daha gür bitti. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yok." şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT Haber