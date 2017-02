Erdoğan aleyhindeki imza kampanyasında FETÖ parmağı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözetiminde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının haberleşme programı ByLock yazışmaları üzerindeki incelemesini sürdüren polis, 2015'te Beyaz Saray internet sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhinde başlatılan imza kampanyasını örgüt mensuplarının nasıl manipüle ettiklerini gösteren mesaja ulaştı. Mesajda, "sahte isim" ile kampanyaya nasıl oy verileceği detaylı şekilde tarif ediliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı bünyesinde 50 kişilik ekip kuruldu. Ekip, FETÖ mensuplarının haberleşme programı ByLock üzerinden atılan 18 milyonun üzerinde mesajı incelemeye aldı. Başsavcılığın gözetiminde yürütülen incelemeler arttıkça FETÖ'nün eylemlerine ilişkin yeni bilgilere ulaşılmaya başlandı.

İncelemeler sonucunda, "Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye terörü destekleyen ülke ilan edilmeli' başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı" ifadeleriyle Türk medyasına yansıyan kampanyanın örgüt tarafından kullanıldığı belirlendi.

ByLock üzerinden bir örgüt mensubunun 12 başka kullanıcıya 23 Aralık 2015'te ilettiği "Beyaz Saraya Oy Kullanma" başlıklı mesajda, sahte isimle kampanyaya nasıl oy kullanılacağı detaylarıyla anlatılıyor.

Mesajda, Beyaz Sarayın resmi internet sitesinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye terörü destekleyen devlet ilan edilmeli ve Amerika'yla ittifakına son verilmeli" başlıklı imza kampanyası başlatıldığı belirtilerek, bu tarz dilekçelere Beyaz Saray tarafından yanıt verilmesi için 30 gün içinde 100 bin imza toplanması gerektiği kaydediliyor ve kampanya dilekçesindeki iddialar aktarılıyor.

İmza vermenin ayrıntıları

Mesajda, "Beyaz Saray sitesindeki imza kampanyasında oy kullanmak için önce VPN'li bir bilgisayardan internet tarayıcısı açılması ve tempmail.org adresine girilmesi" istenerek, "Değiştir butonundan kullanacağımız mail adresini, çakma bir kişi olduğu anlaşılmayacak şekilde yabancı, gerçeği andıran bir isim yazıyoruz. Mesela johnson-tracet@... diye. Böylece mailimizi almış oluyoruz" deniliyor.

İnternet tarayıcısından "tempmail.org" sayfası kapatılmadan yeni bir sekme açılarak, Beyaz Saray'ın internet sayfasındaki imza kampanyasının adresinin yazılması istenen mesajda, devamında yapılacaklar şöyle anlatılıyor:

"Açılan sayfada sağ tarafta bulunan Add Your Name kısmındaki formu dolduruyoruz (Ad/soyadı/email adresi). Email adresi kısmına açtığımız mail hesabını kopyala yapıştır yapıyoruz. Sonra 'sign now' butonuna tıklıyoruz. İnternet tarayıcımızda açık duran tempmail.org sitesine geri dönüp yenile butonunu tıklıyoruz. Mailimize gelen mesajı açıp, mesajda 'Confirm your signature by clicking here' şeklinde geçen onay butonunu tıklıyoruz. ZIP kodu ülke kodu manasına geliyor. Aşağıdaki kodlardan bazıları girilebilir. 001 Fransa, 002 Belçika, 003 Hollanda, 004 Almanya, 005 İtalya, 006 Birleşik Krallık, 007 İrlanda. Yani değerli abilerim, toplamda 1 dakikalık bir olay.. Tableti olan tüm abilerimiz bunu rahatlıkla yapabilirler. Bu tarz dilekçelere Beyaz Saray tarafından yanıt verilmesi için 30 gün içinde 100 bin imza toplanması gerekiyor. Şu an imza sayısı 2.900 kadar olmuş. 1 Ocak'a kadar 100 bini bulması lazım." AA