Erdoğan, 998 gün sonra yeniden partisine dönüyor

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi için delegeler ve partililer Ankara Spor Salonu'na geldi.

Kongre için binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Ankara dışından otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanından tezahüratlar eşliğinde kongrenin düzenleneceği salona kadar yürüdü.

Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere kumanya ve su servisi yapılırken partililer, emniyet kontrol noktalarında yapılan aramanın ardından salona alındı. Salona giremeyen partililer için dışarıda çadır ve dev ekranlar kuruldu.

Salon içinde ve dışında AK Parti seçim şarkıları çalınırken, partililer şarkılara eşlik etti ve tezahüratlarda bulundu.

Dev Türk bayrağı asılan salonda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın posterleri yer aldı.

"Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform" temasını taşıyan kongrenin yapılacağı salonda, "Yürüyeceksin... Gençler yürüyecek arkandan", "Millete efendilik için değil millete hizmet için varız", "Hep birlikte yeni hedeflere", "Değişimin lideri, milletin partisi", "Kutlu dava, güçlü Türkiye", "Sağlam irade, güçlü Türkiye" pankartları asıldı.

Kongre gündemi

Kongre, yoklama, divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla saat 10.00'da başlayacak.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşma yapmasının planlandığı kongrede, genel başkan ve diğer merkez organ adayları Divan Başkanlığına başvuracak.

Tüzük Değişikliği Komisyonunca sunulan değişiklik teklifinin görüşülerek oylamaya sunulacağı kongrede, genel başkan adayı partililere hitap edecek.

Genel başkan seçimiyle devam edecek kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Merkez Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.

Kongre, genel başkanın teşekkür konuşmasıyla sona erecek.