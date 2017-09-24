Erdoğan, 2019 seçimleri için istişare toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Teşkilatı ile 2019 seçimlerine hazırlık çerçevesinde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ile AK Parti Genel başkan yardımcıları Mahir Ünal, Mehdi Eker, Hayati Yazıcı ile Ravza Kavakcı Kan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş da yeraldı.

toplantıda Topbaş'ın istifasının ardından, bundan sonraki sürece ilişkin gelişmeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya çıkan yeni durumla ilgili teşkilat mensuplarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Kadir Topbaş'ın parti çatısı altında çalışmaya devam edeceği öğrenildi.

