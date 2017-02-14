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Erdal Tosun davasında sürücü tahliye oldu

Sinema ve tiyatro sanatçısı Tosun'un hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yargılanan sanık tahliye edildi

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Erdal Tosun davasında sürücü tahliye oldu

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Tosun'un kullandığı araca çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücünün tahliyesine karar verildi.

İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Nihat Şaki ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Şaki, Tosun'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Olaydan dolayı çok üzgünüm, vicdan azabı duyuyorum. Kazadan sonra tutuklanmam nedeniyle ben ve ailem mağdur olduk. Bu mağduriyetimiz de devam ediyor. Şiddetli yağıştan dolayı bu kaza meydana geldi. Hava da karanlıktı." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen İbrahim Halil Bartu da servis şoförü olduğunu anlatarak, olay günü taşıdığı kişileri almaya giderken sanığın kullandığı aracın kendisinin önünde seyrettiğini söyledi.

Olay tarihinde aşırı yağış nedeniyle cam sileceklerinin bile zor çalıştığını dile getiren Bartu, "Sanığın kullandığı araç, orta şeritteyken bir anda yalpalayarak, orta refüje çarptı ve kaza meydana geldi." diye konuştu.

Mahkeme hakimi, avukatların taleplerinin ardından dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilerek, sanığın kusuru konusunda rapor istenmesine karar verdi.

Dosyada ihtiyaç duyulan delillerin toplanmış olması, sanığın yargılama sırasındaki hal ve tavırları ile kaçma şüphesinin bulunmaması dolasıyla sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Nihat Şaki, Maslak'ta 29 Kasım sabahı Erdal Tosun'un kullandığı araca çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tedavi olduktan sonra gözaltına alınmış ve savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece ''taksirle ölüme neden olma'' suçundan tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, Şaki'nin, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. 

Etiketler: Sinema ve tiyatro sanatçısı Erdal Tosun, trafik Kazası, sürücü, tahliye
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