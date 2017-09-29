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Buradasınız : » » 'Erbil'e saat 18.00 itibarıyla bütün uçuşlar iptal edilmiştir'

'Erbil'e saat 18.00 itibarıyla bütün uçuşlar iptal edilmiştir'

Başbakan Yıldırım, "Bugün saat 18.00 itibarıyla Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar iptal edilmiştir, süresiz olarak iptal edilmiştir." dedi.

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Erbile saat 18.00 itibarıyla bütün uçuşlar iptal edilmiştir

Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün saat 18.00 itibarıyla Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar iptal edilmiştir, süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak Merkezi Hükümeti'nin Sivil Havacılık İdaresinin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye, Erbil'e sefer yapmayacağız." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde milli şair Mehmet Akif Ersoy'un doğup büyüdüğü ve daha sonra müzeye dönüştürülen evin açılışının ardından, Bayramiç Belediyesi'ne geldi.

Belediye önünde gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandumun, tüm dünyanın karşı çıkması ve Türkiye'nin uyarılarına rağmen gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Sonrasında bazı önlemlerin alındığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün saat 18.00 itibarıyla Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar iptal edilmiştir, süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak Merkezi Hükümeti'nin Sivil Havacılık İdaresinin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye, Erbil'e sefer yapmayacağız. Türkiye olarak hem Türk Hava Yolları (THY) hem de özel şirketlerimiz seferleri durduruyor. Eğer orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa bunları almak için özel uçak gönderebileceğiz. Böylece bu işlerde Türkiye'nin şakası olmadığını bir kez daha anlamalarını bekliyoruz. Önlemlerimiz bununla sınırlı değil. Peyderpey atacağımız adımları da kamuoyuyla paylaşacağız."

Başbakan Yıldırım, daha sonra belediyeye geçti.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, gayrimeşru referandum
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