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Buradasınız : » » Erbil Havaalanı'na kısıtlama kaldırıldı

Erbil Havaalanı'na kısıtlama kaldırıldı

Irak Erbil Havaalanı'na tahdidin kaldırılması için alınan karar çerçevesinde daha önce yayımlanan NOTAM’ların (havacılara bildiri) iptal edildiği bildirildi.

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Erbil Havaalanına kısıtlama kaldırıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Irak Erbil Havaalanı'na uyguladığı tahdidin kaldırılmasına yönelik alınan karar çerçevesinde daha önce yayımlanan NOTAM’ların (havacılara bildiri) iptal edildiği bildirildi.

SHGM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Erbil Havaalanı'na uygulanan tahdidin kaldırılmasına yönelik alınan karar çerçevesinde daha önce yayımlanan NOTAM’ların iptal edildiği, sadece Süleymaniye Havaalanı için devam eden tahdit için yayımlanan NOTAM’ların dahili ve harici olarak tüm hava sahası kullanıcılarına duyurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: tahdit, süleymaniye havaalanı, notam, erbil havaalanı
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