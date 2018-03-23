Erbil Havaalanı'na kısıtlama kaldırıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Irak Erbil Havaalanı'na uyguladığı tahdidin kaldırılmasına yönelik alınan karar çerçevesinde daha önce yayımlanan NOTAM’ların (havacılara bildiri) iptal edildiği bildirildi.

Başbakan Binali Yıldırım: Bugün itibarıyla Erbil'e uçuşlar için hava sahamızı açıyoruz"https://t.co/sZV1oqNG2x pic.twitter.com/o19Zpa7nvw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Mart 2018

SHGM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Erbil Havaalanı'na uygulanan tahdidin kaldırılmasına yönelik alınan karar çerçevesinde daha önce yayımlanan NOTAM’ların iptal edildiği, sadece Süleymaniye Havaalanı için devam eden tahdit için yayımlanan NOTAM’ların dahili ve harici olarak tüm hava sahası kullanıcılarına duyurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA