Erbaş: İnancını kaybedenler varlığını da kaybediyor

Özbekistan ile Azerbaycan Din İşleri Komiteleri tarafından ortaklaşa organize edilen "Özbekistan-Azerbaycan örneğinde İslam Dayanışması" konulu uluslararası konferans başkent Taşkent'te düzenlendi.

Konferansa Rusya, İngiltere, Almanya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye'den çok sayıda yönetici, ulema ve bilim adamı katıldı.

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Azerbaycan Din İşleri Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Kurbanlı, Özbekistan Din İşleri Komitesi Başkanı Artık Yusupov'un hazır bulunduğu konferansın açılışında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in mesajları okundu.

Konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam kültür ve medeniyetinde çok özel bir yeri olan, tarih boyunca insanlığın ufkunu aydınlatan nice âlimlerin yetiştiği bu kıymetli topraklarda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başta inanç olmak üzere, dil, kültür, coğrafya ve tarihin milleti millet yapan, ayakta tutan, geleceğe taşıyan asli değerler olduğunu kaydeden Erbaş, şunları söyledi:

"Tarihten de açıkça görüyoruz ki inancını kaybedenler varlığını da kaybediyor; dilini kaybedenler mefkuresini de kaybediyor; kültürünü kaybedenler kimliğini de kaybediyor; tarihini kaybedenler hafızasını da coğrafyasını da kaybediyor. Aynı inancın, tarihin, dilin, coğrafyanın, kültürün mensupları olarak bizler; Maveraünnehir havzasından yedi kıtaya ilim, hikmet, sevgi, muhabbet taşıyan bir medeniyetin mensuplarıyız." diye konuştu.

Erbaş, İslam düşüncesinin ve ahlakının maverası olan bu coğrafyanın, ilim, hikmet ve kültür dünyasına kazandırdığı zenginliklerinin, bu ülkelerdeki nesillere en güzel şekilde aktarılmasının, bu coğrafyanın, ümmetin ve insanlığın geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.