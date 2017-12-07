Erbaş: Bu karar birlikte yaşama kültürüne bir darbedir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ün haksız bir teşebbüsle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Erbaş, "İnsanlığı, kadim geleneği, uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız bir anlayış, Kudüs'ü Filistin coğrafyasında haksız bir yaklaşımla İsrail'in başkenti yapma gayreti içerisindedir." ifadesini kullandı.

Erbaş, birçok peygamberin hatırasını barındıran bir İslam şehri olarak nitelediği Kudüs'ün, geçmişten bu yana farklılıkların bir arada yaşama tecrübesinin en güzel örneği olduğunu anlattı.

Kudüs'ün her müminin canından, malından aziz bildiği mukaddes bir şehir olduğuna değinen Erbaş, şöyle devam etti:

"Kudüs sadece Filistin ve Mescid-i Aksa civarında yaşayan Müslümanların değil, tüm dünya Müslümanlarının ortak meselesidir. Kudüs ve Mescid-i Aksa, Müslümanlara Hazreti Peygamber'in müjdesi ve emanetidir. Mekke ve Medine, Müslümanlar için ne ise Miraç mucizesinin gerçekleştiği Kudüs de odur. Kudüs'ün statüsü sadece siyasi bir konu olarak değerlendirilemez. O herhangi bir ülkedeki herhangi bir toprak parçası değildir. Onun İslam tarihi boyunca Müslümanlarca titizlikle korunan Daru's-Selam yani barış yurdu olma niteliği bugün yıkılmak istenmekte, böyle bir teşebbüsle barış yurdunun çatışma yurdu haline getirilmesi hedeflenmektedir."

"Birlikte yaşama kültürüne vurulan bir darbe"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kudüs'ü insaf yoksunu bir avuç azınlığa teslim etmenin, sağduyunun ortadan kaldırılmasına ve insanlığın vicdanının sızlamasına neden olacağını dile getirdi.

ABD'nin Kudüs kararının birlikte yaşama kültürüne, huzura, barışa ve güvenliğe vurulan bir darbe olduğunu belirten Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum Müslümanların yanındadır, yanında olmaya ve her türlü desteği sunmaya devam edecektir." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1980'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA