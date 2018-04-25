  • 25 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Erbakan Vakfı'ndan Saadet Partisi'nin programına tepki

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği Erbakan Ödülleri törenini Erbakan Vakfı, "Siyasi şov" olarak niteledi.

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Erbakan Vakfından Saadet Partisinin programına tepki

Erbakan Vakfı, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın İstanbul'da düzenlediği "Profesör Doktor Necmettin Erbakan Ödülleri" törenini eleştirdi.

Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın başkanı olduğu vakıftan yazılı açıklama yapıldı.

"Alelacele ve siyasi düzlemde ilgi çekmeye yönelik olarak düzenlenen "Erbakan ödülleri" adlı program üzerinden, güç devşirme ve gündeme gelme yoluna gidilmesi, samimiyetten uzak bir politikanın açık bir tezahürüdür. Parti içi birliği ve kardeşliği koruyamayan ve bu konuda büyük bir erozyona sebep olan Saadet partisi yöneticilerinin, erbakan ismi üzerinden diğer partiler nezdinde kuvvet elde etmeye çalışması içinde bulundukları çelişkiler zincirine yeni bir halka eklemekten öteye gidememektedir."

"Siyasi şov yapıldı"

Saadet Partisi'nin Erbakan ailesi ve ismini dışladığı söylenirken, tören için “siyasi şov” denildi.

"Saadet partisi yönetimi, son yıllarda ortaya koyduğu erbakan fikriyatından uzak bir çizgide, parti yönetiminden birkaç kişinin milletvekili yapılması amacıyla stratejik hamleler yapmaya çalışırken, bu samimiyetsiz ve değişken politikalarının üzerinin örtülmesi adına, Erbakan hocamızı ve zihniyetini özümsemiş parti tabanını muhafaza altında tutabilmek için bir araç olarak “Erbakan ödülleri” adı altında asıl olarak siyasi maksatlı şovlar yapmaya tevessül etmektedir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Saadet Partisi, Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı
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