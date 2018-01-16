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Buradasınız : » » Enis Berberoğlu'na tahliye çıkmadı

Enis Berberoğlu'na tahliye çıkmadı

Mahkeme, MİT tırları davasında yargılanan CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Enis Berberoğluna tahliye çıkmadı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yerel mahkemece verilen 25 yıllık hapis cezasının bozulmasının ardından istinaf mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

MİT Müsteşarlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları da katıldı 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılan 2. duruşmaya, Enis Berberoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Duruşmaya, sanık avukatlarının yanı sıra katılan MİT Müsteşarlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da geldi.

Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi 

Heyet değişikliği nedeniyle dava dosyası özetlenerek okundu.

Mahkeme, sanık avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, mevcut delil durumunda herhangi bir değişiklik bulunmadığı gerekçesiyle Enis Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma ertelendi.

Kaynak: AA 

Etiketler: mit tırları, enis berberoğlu
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