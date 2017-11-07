Enis Berberoğlu'nun dosyası istinafa iade edildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nin, CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin verdiği bozma kararının ardından incelemesini tamamladı.

Kararda, istinafın yetkisi ve görevi dahilindeki bir konuda, söz konusu yetkiyi kullanmayıp görev ve yetkisini ilk karar veren mahkemeye devretmesinin usul ve yasaya açıkça aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

"Yargıtay temyiz denetiminde dahi direnme imkanı varken istinaf aşamasında bunun kabul edilmemesi istinaf mahkemesine Yargıtay'da olmayan güç ve yetkiyi sağlamış olacaktır" denildi.

Enis Berberoğlu'nun durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklanmıştı.

Söz konusu yerel mahkeme kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi esastan bozmuş ve dava dosyasını İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

TRT HABER