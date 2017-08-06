  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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'Eninde sonunda terör örgütlerine karşı millet kazanacak'

Kurtulmuş, "Burada, şehitlerimizin huzurunda söz vererek söylüyoruz, kim olursa olsun eninde sonunda bütün bu terör örgütlerine karşı millet kazanacak." dedi.

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Eninde sonunda terör örgütlerine karşı millet kazanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan parkın açılışında, Türkiye üzerinde algı operasyonları yapılmaya devam edildiğini söyledi.

Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekarede, Anadolu ve Trakya topraklarında değil, bu toprakların ötesinde, Myanmar'dan Balkanlara, Kırım'dan Afrika'nın ortalarına kadar geniş bir coğrafyada çok kuvvetli kültürel bir gücü olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu gücü Allah'ın izniyle kullanacağız, güçlü ve büyük bir Türkiye'nin ileriye doğru gitmesi için bu tarihi köklerimizden, kültürel köklerimizden hep güç alacağız, kuvvet alacağız. Biz bu memlekete, vatana, topraklara, millete, coğrafyaya, bu kültüre aşık insanlarız. Onun için fedakarca çalışıyoruz, fedakarca çalışmaya devam edeceğiz. Bizim lügatımızda çıkarcılık yok, bizim lügatımızda şan şöhret yok, serveti saman yok, bizim lügatımızda nerede ne şekilde milletimize hizmet ediyorsak o şekilde hizmet etmek vardır. Onun için bu parkın burada yapılması sadece yerlere döşenen taşlar ve sadece iyi bir sahil bandı değildir. Bu parkla birlikte Türkiye'nin geleceğine uzanan bir köprü inşa edilmiştir. Şahinbey'den Conkbayırı'ndan, Türkiye'nin 5 asır sonrasına, 10 asır sonrasına uzanan bir köprü yapılmıştır."

"Terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele veriyoruz"

Kurtulmuş, Türkiye'nin son 3 yıldır, 40 yıldır uğraştığı PKK terör örgütünün yanında DEAŞ terörüyle de mücadele ettiğini belirtti.

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra da canı pahasına Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) terörüyle boğuştuğunu anlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu terör örgütlerinin arkasına bakıyorsunuz, adamdan silah yakalıyorsun, elinde filanca ülkenin kendi envanterinde olan silahlar çıkıyor. Adamın üzerine gidiyorsun, filanca batı ülkesindeki falanca siyasi güçlerin şemsiyesi altından çıkıyor. FETÖ'nün üzerine gidiyorsun filanca yerden ses geliyor, soluk geliyor. Türkiye, PKK, DEAŞ, FETÖ ile uğraştıkça Türkiye'ye karşı algı operasyonları başlıyor. Allah'a çok şükür, arkasında kim olursa olsun burada, şehitlerimizin huzurunda söz vererek söylüyoruz, bu kutsal topraklardan söylüyoruz, kim olursa olsun eninde sonunda bütün bu terör örgütlerine karşı millet kazanacak, Türkiye kazanacak."

Numan Kurtulmuş, bütün terör örgütleriyle eş zamanlı olarak mücadele edildiğini belirtti.

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, çanakkale, PKK, DEAŞ, fetullahçı terör örgütü
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