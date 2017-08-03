Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bu yıl sonunda Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) yıllık artış hızının tek hanede neticelenmesini beklediklerini belirterek, "2018 yılında döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısının kalkarak, gıda fiyatlarında beklenen aşağı yönlü eğilimin katkısıyla yıllık enflasyonun daha da aşağılara ineceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Yıllık TÜFE artış hızı düşüş eğiliminin üst üste 3. ayda da sürdüğüne işaret eden Elvan, enflasyonun temmuzda yüzde 9,79'a gerilediğini ve tek haneye indiğini hatırlattı.

Elvan, temmuzda yıllık enflasyonda kaydedilen gerilemeye en çok katkının giyim ve ayakkabıyla gıda ve alkolsüz içecekler gruplarından geldiğine dikkati çekerek, "Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik aldığımız ve alacağımız tedbirlerin enflasyonla mücadelemize olumlu katkı vermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu ve bunu koruduğunu belirten Elvan, aldıkları tedbirler ve bundan sonra atacakları adımlarla ekonominin hedeflerine hızla ilerleyeceğinin altını çizdi.

Elvan, önümüzdeki aylarda baz etkisi nedeniyle enflasyonda bir miktar yukarı yönlü eğilimin görülebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sıkı para politikası, ticaret ortaklarımızla ihracattaki olumlu seyir ve özellikle referandum sonrası oluşan güven ortamına bağlı olarak son dönemde yabancı sermaye girişindeki artışla birlikte döviz kurunda istikrarın devam etmesi, emtia fiyatlarının mevcut seviyelerini koruması ve aralık ayındaki olumlu baz etkisiyle yıl sonunda TÜFE yıllık artış hızının tek hanede neticelenmesini bekliyoruz. 2018 yılının ilk aylarından itibaren döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısının kalkarak, gıda fiyatlarında beklenen aşağı yönlü eğilimin katkısıyla yıllık enflasyonun daha da aşağılara ineceğini tahmin ediyoruz."