Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Kimsenin toprağında gözümüz yok

Bakan Albayrak, İstanbul'da "Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni"nde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PYD/YPG'den temizlenmesi için Özgür Suriye Ordusu birlikleri ile başlattığı Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Kimsenin toprağında gözümüz yok. Milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa vatandaşımızın huzuru için ne lazımsa gerek yurtiçi ve yurtdışında her türlü hamleyi yapmaktan çekinmeyeceğiz. Eskiden savaşlar daha mertçeydi. Şimdi yanımıza bakıyoruz arkamıza bakıyoruz hainleri görüyoruz. Allah bu millete mert ve yiğit düşman nasip etsin. Biz sabrettik, tüm bu mücadelede konunun detaylarını muhataplarımıza tek tek anlattık. Tüm bu yapılan yanlışlardan dönülmesi noktasında hep uyardık."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Bu ülkenin terörden canı yanıyorsa, gereğini yapacaktır. pic.twitter.com/jYE0vIaWtR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ocak 2018

"Emir talimat alan Türkiye artık yok"

Diplomasinin sonuç vermediği yerde sorunu çözmek için gerektiğinde sahaya inerek her türlü müdahaleyi yapacağını Türkiye ordusuyla bir kez daha gösterdiğini söyleyen Bakan Albayrak şöyle devam etti:

"Biz her zaman şunu dedik, iyi terörist kötü terörist olmaz. Kimse çıkıp Türkiye'ye akıl vermesin. Uyarılara rağmen hala birileri kulak asmıyorsa, artık kimseden izin almadan bu ülke terörden canı acıyorsa gereğini yapacaktır. Eski Türkiye, eski defterler çoktan kapandı. Emir talimat alan Türkiye artık yok. Bu böyle biline. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni Türkiye'nin başarılarla dolu hikayesini gün gün yazıyoruz.

Birileri eli kanlı teröristleri özgürlük savaşçıları gibi göstermeye çalışıyor. Eğer samimiyseniz Özgür Suriye Ordusu mensupları katledilip teşhir edilirken neredeydiniz? Suriye'nin sosyolojik yapısı masum insanlar vatanlarından edilirken neredeydiniz? Sizin bugün verdiğiniz silahlar ve bombalar Türkiye'de masum insanların canını yakarken nedereydiniz? Çocuklar silahlı militana dönüştürülürken neredeydiniz?"

Kaynak: TRT Haber