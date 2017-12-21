Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Güneş modülü entegre tesisi binin üzerinde istihdam sağlayacak

Enerji Bakanı Albayrak, Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki, YEKA-Fotovoltaik Hücre ve Güneş Modülü Fabrikası ile Ar-Ge Merkezi temel atma töreninde, tesisin enerji teknolojilerinin yerelleşmesi adına bir kilometre taşı olacağını söyledi.

Türkiye'yi enerji teknolojilerinde dışa bağımlılıktan kurtarmak için ortaya koydukları Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında çok önemli bir idealin hayata geçirildiğini anlatan Albayrak, Türkiye'nin yatırım ortağı olarak çok güvenilir olduğunu vurguladı.

Bakan Albayrak "2013 yılından beri maruz kaldığımız onlarca ekonomik, siyasi, askeri tüm iç-dış sınama ve saldırılara rağmen, birilerinin içini kurt gibi kemiren 'Türkiye nasıl olur da büyümede rekorlar kırar' sorusuna da aslında cevap vermiş oluyoruz. Bugün bize dayatılmaya çalışılan suni ekonomik gündemleri elimizin tersiyle itiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Bu yatırım binin üzerinde istihdam sağlayacak"

Kendi teknolojimizi geliştirmek zorundayız diyen Albayrak, "Bu yatırım binin üzerinde istihdam sağlayacak ve yan sektörlerde de yeni iş alanlarının oluşmasına fırsat sağlayacaktır." diye konuştu.

"Enerji demek sadece enerji demek değil"

Türk ekonomisinin son 15 yılda büyürken enerji sektörünün de büyüdüğünü ve bu süreçte kamu-özel sektör tarafından 100 milyar dolarlık yatırımın hayata geçirildiğini bildirdi.

Elektrikteki kurulu güç kapasitesinin 32 bin megavattan 85 bin megavat seviyesine çıkarıldığını aktaran Albayrak, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023 ve 2053 hedefleri için bu seviyelerle elbette yetinemeyiz. İkinci bir ekonomik sıçramanın dinamiğini oluşturacak şekilde enerji stratejilerimizi yeniden ele aldık. Önümüze bölgesel ve küresel süreçleri, büyük fotoğrafı koyunca, çevremizde yaşanan gelişmeler ve ülkemizin maruz kaldığı sınamaları da dikkate alınca gördük ki enerji demek, asla sadece enerji demek değildi. Enerji, diplomasi, ekonomi, yatırım, ulusal güvenlik demekti."

"Kimi ihanet tiyatrosunda figüran olarak tarihin sayfasında yer alacak"

Bakan Albayrak "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şapkayı önünüze, elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Muhakemeyi yapacaksınız, birileri biz 'yerli ve milli' dediğimizde de niye gocunuyor. Milli olmayanların, nüfus kağıdını taşıdığı ülkelerini, mensubu olduğu milletlerini 50 bin dolara nasıl sattığını gördük. Herkes tarihin sayfalarında kendisine yer bulacak. Kimi bu ihanet tiyatrosunda kendisine biçilen rolü oynayan figüranlar olarak yer bulacak. Kimisi de 15 Temmuz’da canını ortaya koyan “ben bu oyunu bozarım” diyen şehitlerimiz, gazilerimiz gibi, sokaktan geri dönmeyen milletimiz gibi kahraman olarak tarihin sayfasında yer alacak." dedi.

Güçlenmek için Türkiye'nin bağımlılık prangasını söküp attıklarını söyleyen Berat Albayrak, ucuz enerji arzının ancak bağımlılıktan kurtulmak olduğunun altını çizdi.

Kaynak: TRT Haber/ AA