Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Ekonomiye açık ve net operasyon yapılıyor

Gazetecilerin Ankara temsilcileriyle buluşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

"1. sıra büyük sorumluluk"

Böyle bir listede olmak bir şeref. İstanbul 1. Bölge, 1. sıra bizim için çok büyük vebal ve sorumluluk. AK Parti'de görev talep edilmez, AK Parti'de görev tebliğ edilir ve tebliğ edilen görev sonuna kadar en iyi ve en başarılı şekilde bırakana kadar mücadele ortaya konur.

"Türkiye bir daha farklı maceralara sürüklenmez"

Anayasadaki değişikliğe baktığınızda Türkiye'yi artık bir daha istikrarsızlaştıracak, erken seçim noktasında Türkiye'yi farklı maceralara sürükleyecek bir resmi içermez. Ama burada konu şu; Güçlü lider, güçlü Meclis. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorsa bir seçmen, AK Parti'yi de seviyor demektir. AK Parti eşittir Erdoğan demektir.

"Cumhurbaşkanımız ilk turda seçilir"

Benim Şahsi kanaatim seçim ikinci tura kalmaz, birinci turda cumhurbaşkanımız seçilir. Cumhurbaşkanımız eğer ikinci tura kalırsa, karşısında kim olursa olsun emin olun birinci turdakinden çok daha fazla bir oyla seçilir.

"Kol kesme pahasına sakal kesmeye çalışıyorlar"

Ekonomiye açık ve net operasyon yapılıyor. Birileri bakın kol kesme pahasına yani Türkiye'deki siyasi gündemi ekonomi üzerinden etkilemeye yönelik yurt dışı kaynaklı; Türkiye'nin sakalını kesmeye çalışıyorlar. Ben de diyorum ki 25 Hizarin'dan sonra Türkiye'nin sakalları uzar ama o masada birilerinin kolu hep kalır.

"Saçının teline zarar gelirse olağan şüpheli ABD, İsrail"

ABD'deki bir internet sitesinde haber çıkmış. İsrail, cumhurbaşkanımıza suikast düzenleyecekmiş. Cumhurbaşkanımızın saçının teline zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır.

Kaynak: TRT Haber