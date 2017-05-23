Enerji Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışan 4 kişiye tutuklama

Ankara'da sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında gözaltına alınan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışan 4 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, ifade işlemlerinin ardından Adliyeye getirildi.
Ankara Adliyesinde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 4 şüpheliyi tutukladı, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Tutuklanan şüphelilerin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Eti Maden İşletmeleri, Türkiye Kömür İşletmeleri ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü çalışanları oldukları öğrenildi.