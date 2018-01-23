Enerji Bakanı Albayrak'tan şehit astsubay için başsağlığı mesajı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Suriye sınırında terör örgütü PYD/PKK/KCK-YPG ve DEAŞ unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan için bugün Gaziantep ve Ankara'da tören düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Şehit Astsubay Özalkan'a rahmet, ailesini sabır diledi.

Albayrak, Bakara Suresi'nden “Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz, onlar diridirler siz bilemezsiniz.” ayetini yazdığı paylaşımında, terör örgütü tarafından atılan roket sonucu şehit olan Toroslar EDAŞ çalışanı Şahin Elitaş'ı da unutmadı.

Bakan Albayrak, onlarla birlikte, bu mücadelede Mehmetçiğimize kardeşlik eden Özgür Suriye Ordusu'ndan şehit düşenlere de Cenab-ı Hak'tan rahmet diledi. "Bu toprakları bize yurt yapan, terörle mücadelede kaybettiğimiz asker, polis, sivil tüm şehitlerimiz mekanları cennet olsun." dedi.

“Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz, onlar diridirler siz bilemezsiniz.”(Bakara-154)



Afrin operasyonunda şehit olan Toroslar EDAŞ çalışanı Şahin Elitaş ve Astsubay Musa Özalkan kardeşlerime Rabbim’den rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanları cennet olsun. pic.twitter.com/NoptWKXUCi — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 23 Ocak 2018

Dün akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile çatışmaya girildiği ve çatışmada Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın şehit düştüğü bildirilmişti.

TSK'nın açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: TRT Haber