  • 23 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.796
    EURO 4.646
  • BIST 118014.38
    ALTIN 163.112
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Enerji Bakanı Albayrak'tan şehit astsubay için başsağlığı mesajı

Enerji Bakanı Albayrak'tan şehit astsubay için başsağlığı mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk Şehidi Astsubay Musa Özalkan'a rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Enerji Bakanı Albayraktan şehit astsubay için başsağlığı mesajı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Suriye sınırında terör örgütü PYD/PKK/KCK-YPG ve DEAŞ unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan için bugün Gaziantep ve Ankara'da tören düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Şehit Astsubay Özalkan'a rahmet, ailesini sabır diledi.

Albayrak, Bakara Suresi'nden “Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz, onlar diridirler siz bilemezsiniz.” ayetini yazdığı paylaşımında, terör örgütü tarafından atılan roket sonucu şehit olan Toroslar EDAŞ çalışanı Şahin Elitaş'ı da unutmadı.

Bakan Albayrak, onlarla birlikte, bu mücadelede Mehmetçiğimize kardeşlik eden Özgür Suriye Ordusu'ndan şehit düşenlere de Cenab-ı Hak'tan rahmet diledi. "Bu toprakları bize yurt yapan, terörle mücadelede kaybettiğimiz asker, polis, sivil tüm şehitlerimiz mekanları cennet olsun." dedi.

 

Dün akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile çatışmaya girildiği ve çatışmada Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın şehit düştüğü bildirilmişti.

TSK'nın açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER