  • 10 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.058
    EURO 5
  • BIST 113193.28
    ALTIN 173.958
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Endülüs'ü ziyaret edecek muhtarlar yola çıktı

Endülüs'ü ziyaret edecek muhtarlar yola çıktı

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Aygöl'ün de yer aldığı ilk kafile, THY'ye ait tarifeli uçakla İspanya'ya hareket etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Endülüsü ziyaret edecek muhtarlar yola çıktı

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi" talimatı üzerine, 5 ilden 50 muhtarı İspanya'nın Endülüs bölgesine gönderdi.

Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'dan muhtarların yer aldığı ilk kafile, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda toplandı.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Şefik Aygöl'ün de yer aldığı kafile, bilet ve pasaport işlemlerini yaptı.

Muhtarlardan oluşan kafile THY'ye ait tarifeli uçakla Endülüs'e hareket etti.

Tüm masrafları sponsorlar tarafından karşılanacak programda muhtarlara, Kurtuba Camii, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs'ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek.

Muhtarlar, 12 Nisan Perşembe günü Endülüs'ten ayrılacak. İçişleri Bakanlığı bundan sonraki süreçte de muhtarları kafileler halinde yurtdışına göndermeye devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: muhtarlar, İspanya, endülüs
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER