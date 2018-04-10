Endülüs'ü ziyaret edecek muhtarlar yola çıktı

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi" talimatı üzerine, 5 ilden 50 muhtarı İspanya'nın Endülüs bölgesine gönderdi.

Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'dan muhtarların yer aldığı ilk kafile, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda toplandı.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Şefik Aygöl'ün de yer aldığı kafile, bilet ve pasaport işlemlerini yaptı.

Muhtarlardan oluşan kafile THY'ye ait tarifeli uçakla Endülüs'e hareket etti.

Tüm masrafları sponsorlar tarafından karşılanacak programda muhtarlara, Kurtuba Camii, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs'ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek.

Muhtarlar, 12 Nisan Perşembe günü Endülüs'ten ayrılacak. İçişleri Bakanlığı bundan sonraki süreçte de muhtarları kafileler halinde yurtdışına göndermeye devam edecek.

Kaynak: AA